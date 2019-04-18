В Краснодаре собираются сделать инструкции по высадке деревьев в 40 зеленых зонах

В Краснодаре планируют разработать 40 дендропланов, чтобы жители города смогли высаживать деревья и кустарники

«В городе сейчас много людей участвуют в озеленении, высадке деревьев и кустарников. Жители поддержали проект "Краснодар — 10 тысяч деревьев". При этом один из самых частых вопросов — где можно высадить зеленые насаждения. К сожалению, таких мест сейчас недостаточно. Поэтому необходимо ускорить разработку дендропланов зеленых зон. Мы определили, что их больше 40», — сказал глава города.

Такое поручение дал мэр Краснодара Евгений Первышов департаменту городского хозяйства и ТЭК и Центру озеленения и экологии. Работу будет курировать советник мэра по вопросам городской среды и озеленения Александр Водяник.

Дендропланы — это наглядные инструкции того, как должны выглядеть скверы и зеленые зоны. Проекты будут предусматривать, какие именно деревья и кустарники и в каком месте зеленой зоны необходимо посадить. Купить и высадить деревья смогут все желающие.

В Центре озеленения будут давать консультации по высадке растений. Деревья можно высадить до начала мая, а затем — уже осенью, сообщили 18 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.

Первышов заявил о необходимости взаимодействия с местными питомниками, чтобы у них в наличии были качественные растения для посадки в дендропланах.

Александр Водяник рассказал, что в дендропроектах нужно учитывать не только эстетику зеленой зоны, но и микроклимат.

«Растения, их совокупность, — инструмент мелиорации микроклимата. Это требует от проектировщиков расширенных знаний об отдельных породах деревьев, потенциале их кроны в плане формирования тени или изменения ветровых потоков», — пояснил советник мэра.

Проект «Краснодар — 10 тысяч деревьев» стартовал 30 марта. Каждый желающий может высадить дерево, сфотографировать его, опубликовать пост в соцсетях с хэштегом #10000деревьев и #10000деревьевкраснодару и отметить друзей, которым передаешь эстафету.