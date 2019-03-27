Мэр Краснодара предложил эксперту из Ростова стать советником по городской среде

Глава Краснодара Евгений Первышов в марте пригласил на должность своего советника по городской среде эксперта Александра Водяника

Он будет координировать подготовку и реализацию проектов благоустройства. По мнению Первышова, Водяник — специалист, который может помочь в реализации проекта по вертикальному озеленению города.

«Краснодару необходимы более продуманные и эффективные решения, больше амбициозности в использовании идей по благоустройству. У нас идут дискуссии о строительстве зеленого каркаса, который должен стать основой городской среды. Это комплексный проект, реализовать который можно лишь с учетом опыта ведущих экспертов в этой области», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.