Мэр Краснодара предложил эксперту из Ростова стать советником по городской среде
Глава Краснодара Евгений Первышов в марте пригласил на должность своего советника по городской среде эксперта Александра Водяника
Он будет координировать подготовку и реализацию проектов благоустройства. По мнению Первышова, Водяник — специалист, который может помочь в реализации проекта по вертикальному озеленению города.
«Краснодару необходимы более продуманные и эффективные решения, больше амбициозности в использовании идей по благоустройству. У нас идут дискуссии о строительстве зеленого каркаса, который должен стать основой городской среды. Это комплексный проект, реализовать который можно лишь с учетом опыта ведущих экспертов в этой области», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.
Водяник отметил, что посещает Краснодар каждый квартал в течение последних лет.
«Мне нравится, как сейчас развивается город. Краснодар в прошлом году признан городом-миллионником, и сейчас важно заняться формированием его зеленого каркаса», — сказал Водяник.
Напомним, 20 марта Первышов пригласил на работу в мэрию одного из основателей общественного движения «Помоги городу» Владислава Амерханова.
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Кто такой Александр Водяник
Александр Водяник окончил Ростовский государственный университет. Он работал на разных должностях в Ростовском городском управлении по зеленому строительству и цветоводству. Водяник был директором «Донской цветочной компании», возглавлял Ботанический сад Ростовского государственного университета (в дальнейшем — Южного федерального университета).
Водяник работал по договору экспертом конструкторского бюро «Стрелка» в Ростове-на-Дону и «Южного градостроительного центра». Занимает пост помощника секретаря Общественной палаты России. Выступает региональным представителем Французской федерации ландшафтных архитекторов.
Мнение Водяника о парке «Краснодар» можно почитать здесь.
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