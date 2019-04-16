Чечня и Дагестан приостановили работу по установлению границы

Дагестан, Чечня

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Власти Чечни и Дагестана сообщили о решении приостановить работу по уточнению границ между республиками

На сайтах парламентов республик 16 апреля опубликованы заявления спикеров Магомеда Даудова и Хизри Шихсаидова о том, что «в рамках рассмотрения вопроса по уточнению границы» между Чечней и Дагестаном «руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами».

О причинах такого решения не сообщается.

Как писали Юга.ру, о планах по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе между республиками стало известно в конце января.

Даудов тогда подчеркнул, что между Чечней и Дагестаном «не существует каких-либо проблем, для решения которых ее народы не смогли бы найти взаимоприемлемых вариантов».

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Напомним, подписание соглашения о границе Чечни с Ингушетией осенью привело к массовым акциям протеста в Магасе. Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии, они организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.

В марте в Магасе вновь проходил митинг — на этот раз против принятия поправок в региональный закон «О референдуме» и нарушения территориальной целостности республики. По итогам ряд лидеров протеста арестовали за нарушение сроков проведения акции.

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