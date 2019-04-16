Чечня и Дагестан приостановили работу по установлению границы

Власти Чечни и Дагестана сообщили о решении приостановить работу по уточнению границ между республиками

На сайтах парламентов республик 16 апреля опубликованы заявления спикеров Магомеда Даудова и Хизри Шихсаидова о том, что «в рамках рассмотрения вопроса по уточнению границы» между Чечней и Дагестаном «руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами». О причинах такого решения не сообщается.

Как писали Юга.ру, о планах по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе между республиками стало известно в конце января. Даудов тогда подчеркнул, что между Чечней и Дагестаном «не существует каких-либо проблем, для решения которых ее народы не смогли бы найти взаимоприемлемых вариантов».

