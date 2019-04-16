В КТТУ объяснили, почему в общественном транспорте Краснодара исчез Wi-Fi

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) рассказали, почему в общественном транспорте перестал работать Wi-Fi

В 2016 году в трамваях, автобусах и троллейбусах города начали подключать Wi-Fi. В феврале 2016-го сообщалось, что комплектацией для беспроводного интернета оснащены 40 автобусов. К апрелю того же года количество транспортных средств с бесплатным интернетом увеличилось до 75 единиц. Он был в автобусах маршрутов № 2Е, 14 и 96, трамваях № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 22, а также в троллейбусах № 7.

Сейчас в городском транспорте нет интернета, однако на вагонах до сих пор висят наклейки о том, что там есть бесплатный Wi-Fi.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что проект реализовывали мобильный оператор МТС и еще одна частная компания, которая предоставила оборудование для подключения Wi-Fi. КТТУ выступало площадкой для реализации проекта. «У компании и МТС произошли какие-то проблемы. Частная организация сняла свое оборудование с городского транспорта примерно в конце 2017 года», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ПАО «МТС» порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что оборудование сняли и проект остановили, поскольку в КТТУ на тот момент происходили организационные изменения. Представители МТС попытались найти в КТТУ контактное лицо, ответственное за принятие решения о продлении договора, но попытки были безуспешными. «Проект с Wi-Fi в общественном транспорте мы расцениваем как важный и эффективный, и готовы реализовывать его дальше», — отметили в компании.

В пресс-службе КТТУ добавили, что, возможно, Wi-Fi запустят в новых трамвайных вагонах, если в них будет предусмотрено специальное оборудование.