В КТТУ объяснили, почему в общественном транспорте Краснодара исчез Wi-Fi
В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) рассказали, почему в общественном транспорте перестал работать Wi-Fi
В 2016 году в трамваях, автобусах и троллейбусах города начали подключать Wi-Fi. В феврале 2016-го сообщалось, что комплектацией для беспроводного интернета оснащены 40 автобусов. К апрелю того же года количество транспортных средств с бесплатным интернетом увеличилось до 75 единиц. Он был в автобусах маршрутов № 2Е, 14 и 96, трамваях № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 22, а также в троллейбусах № 7.
Сейчас в городском транспорте нет интернета, однако на вагонах до сих пор висят наклейки о том, что там есть бесплатный Wi-Fi.
В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что проект реализовывали мобильный оператор МТС и еще одна частная компания, которая предоставила оборудование для подключения Wi-Fi. КТТУ выступало площадкой для реализации проекта.
«У компании и МТС произошли какие-то проблемы. Частная организация сняла свое оборудование с городского транспорта примерно в конце 2017 года», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе ПАО «МТС» порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что оборудование сняли и проект остановили, поскольку в КТТУ на тот момент происходили организационные изменения. Представители МТС попытались найти в КТТУ контактное лицо, ответственное за принятие решения о продлении договора, но попытки были безуспешными.
«Проект с Wi-Fi в общественном транспорте мы расцениваем как важный и эффективный, и готовы реализовывать его дальше», — отметили в компании.
В пресс-службе КТТУ добавили, что, возможно, Wi-Fi запустят в новых трамвайных вагонах, если в них будет предусмотрено специальное оборудование.
Как сообщали Юга.ру, с 2019 по 2021 год Краснодар планирует закупить более 100 низкопольных трамваев. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку вагонов. В марте краснодарская мэрия объявила два конкурса на закупку 31 трамвая. Из них 27 вагонов планируют доставить в Краснодар до ноября.
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