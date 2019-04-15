В Ставрополе будут судить косметолога, после инъекции которой у пациентки случилось гнойное воспаление
В Ставрополе косметолога в апреле обвинили в причинении вреда здоровью пациентке после инъекции
В январе 2018 года местная жительница без специальных знаний в области медицины и косметологии у себя дома оказывала косметологические услуги. Женщина вколола своей 30-летней пациентке инъекцию экзогенного вещества, после чего у нее случились абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением. В результате девушка получила вред здоровью средней степени тяжести.
В апреле 2018 года на косметолога завели уголовное дело. Позже нашлись еще четверо пострадавших от ее инъекций.
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Как писали Юга.ру, в начале апреля в Краснодаре задержали 36-летнего хирурга Алену Верди. По версии следствия, женщина проводила пластические операции у себя дома и навредила нескольким пациенткам. На нее завели уголовное дело. Суд арестовал медика на два месяца.
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