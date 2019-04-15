В Ставрополе будут судить косметолога, после инъекции которой у пациентки случилось гнойное воспаление

В Ставрополе косметолога в апреле обвинили в причинении вреда здоровью пациентке после инъекции

В январе 2018 года местная жительница без специальных знаний в области медицины и косметологии у себя дома оказывала косметологические услуги. Женщина вколола своей 30-летней пациентке инъекцию экзогенного вещества, после чего у нее случились абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением. В результате девушка получила вред здоровью средней степени тяжести.

В апреле 2018 года на косметолога завели уголовное дело. Позже нашлись еще четверо пострадавших от ее инъекций.