В Ставрополе женщина получила гнойное воспаление после инъекций у косметолога

Ставропольский край

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В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении косметолога

В телеграм-канале Следственного комитета сообщается, что у женщины не было специальных познаний в медицине и косметологии. У себя дома она сделала 30-летней клиентке инъекцию экзогенного вещества, после этого у нее развились абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением.

«В квартире подозреваемой проведен обыск, изъяты медицинские инструменты и препараты», — говорится в сообщении.

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