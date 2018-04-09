В Ставрополе женщина получила гнойное воспаление после инъекций у косметолога

В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении косметолога

В телеграм-канале Следственного комитета сообщается, что у женщины не было специальных познаний в медицине и косметологии. У себя дома она сделала 30-летней клиентке инъекцию экзогенного вещества, после этого у нее развились абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением.

«В квартире подозреваемой проведен обыск, изъяты медицинские инструменты и препараты», — говорится в сообщении.