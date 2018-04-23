В Ставрополе нашли еще четырех пострадавших от инъекций подпольного косметолога

Ставропольский край

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В Ставрополе при расследовании дела в отношении косметолога появились еще четыре пострадавшие женщины

Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года 31-летняя жительница Ставрополя без специальных познаний в области медицины и косметологии оказывала на дому косметологические услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Она сделала инъекцию 30‑летней женщине, после чего у последней появились гнойные воспаления на верхнем веке и губах. В результате потерпевшей был причинен вред здоровью средней степени тяжести.

При обыске в доме подозреваемой нашли препараты, шприцы и другие предметы, указывающие на то, что она оказывала услуги косметолога.

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В отношении косметолога возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе расследования были установлены еще четыре пострадавшие женщины.

«При этом имеются основания полагать, что это не исчерпывающий круг лиц, которым подозреваемая оказывала косметологические услуги», — подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Всех, кто пользовался услугами подозреваемой, независимо от наличия негативных последствий, просят обратиться в следственный отдел по Промышленному району Ставрополя любым удобным способом, в том числе позвонив по телефону 8 (8652) 26-37-10.

Расследование продолжается.

Следственный комитет Ставрополь
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