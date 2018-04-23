В Ставрополе нашли еще четырех пострадавших от инъекций подпольного косметолога

В Ставрополе при расследовании дела в отношении косметолога появились еще четыре пострадавшие женщины

Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года 31-летняя жительница Ставрополя без специальных познаний в области медицины и косметологии оказывала на дому косметологические услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Она сделала инъекцию 30‑летней женщине, после чего у последней появились гнойные воспаления на верхнем веке и губах. В результате потерпевшей был причинен вред здоровью средней степени тяжести.

При обыске в доме подозреваемой нашли препараты, шприцы и другие предметы, указывающие на то, что она оказывала услуги косметолога.