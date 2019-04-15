Мусорным операторам в Адыгее, Дагестане и Кабардино-Балкарии грозит закрытие — «Ведомости»

Министр природы Дмитрий Кобылкин в апреле спрогнозировал, что некоторые региональные операторы по сбору и утилизации мусора могут прекратить свою работу

Об этом он написал в черновике доклада для совещания у президента России Владимира Путина, которое прошло 11 апреля. По словам министра, операторы в девяти регионах могут закрыться, поскольку не получают платежи за свою работу, написали 15 апреля «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Представитель Минприроды подтвердил изданию, что проблема низкой собираемости существует, однако не стал подробно комментировать ситуацию.

Кобылкин отметил, что в среднем по стране собирают 50,3% платежей. Меньше всего платежей собирают операторы Дагестана и Самарской области. Там собираемость составляет 5%. В Адыгее этот показатель достигает 14%, в Кабардино-Балкарии — 15%, в Пермском крае — 20%, в Новосибирской области — 23%, в Алтайском крае — 25%, в Красноярском крае — 25%, в Ульяновской области — 30%. Уточняется, что многие платежи не назначены, поскольку в регионах отсутствуют актуальные базы плательщиков.

Как сообщали Юга.ру, с 1 января 2017 года в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают на конкурсной основе власти субъектов РФ. На новую модель перешли 70 регионов, еще шесть должны включиться в нее в течение 2019 года, в том числе Краснодарский край.

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