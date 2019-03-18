Кубань хочет попросить деньги у федерального центра для рекультивации свалок

Власти Краснодарского края планируют разработать программу в области обращения с отходами, чтобы субсидировать рекультивацию свалок

С 1 января 2017 года в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов РФ. 70 регионов уже перешли на современную модель, еще шесть должны включиться в нее в течение 2019 года, в том числе Краснодарский край.

Эту тему обсудили на совещании по вопросам реформирования сферы обращения с ТБО в краевой администрации. Там напомнили, что президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие два года закрыть 30 крупных проблемных свалок в черте российских городов, за шесть лет — все остальные. На Кубани, по данным краевой администрации, в рекультивации нуждается более ста свалок. Было отмечено, что это дорогостоящая работа и самостоятельно муниципалитеты с ней не справятся.

«Мы обязаны сделать рекультивацию этих свалок. Эта проблема звучит практически в каждой моей поездке в район. При федеральной поддержке край сможет субсидировать до 70% затрат муниципалитетов на эти работы», — подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона поручил министерству ТЭК и ЖКХ Кубани подготовить программу по обращению с отходами, по которой регион сможет получать финансирование из федерального бюджета и оказывать поддержку муниципалитетам.