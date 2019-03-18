На Кубани хотят создать единого оператора по контролю за мусороуборочными организациями

Власти Краснодарского края планируют, чтобы работу мусороуборочных компаний в регионе контролировал единый оператор

С 1 января 2017 года в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов РФ. 70 регионов уже перешли на современную модель, еще шесть должны включиться в нее в течение 2019 года, в том числе Краснодарский край.

На совещании по вопросам реформирования сферы обращения с ТБО губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что реформу необходимо провести максимально плавно, с применением экономически обоснованных тарифов, связанных, прежде всего, с наведением порядка в этой сфере.

Глава региона предложил изучить вопрос создания единого краевого оператора, который возьмет на подряд все мусороуборочные организации в регионе. «Единый оператор — это единая политика, так мы сможем контролировать ситуацию и не допустить необоснованного завышения тарифов частными компаниями», — подчеркнул Кондратьев. Он поручил проработать этот вопрос профильным структурам, сообщили в пресс-службе краевой администрации.