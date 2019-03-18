На Кубани хотят создать единого оператора по контролю за мусороуборочными организациями

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края планируют, чтобы работу мусороуборочных компаний в регионе контролировал единый оператор

С 1 января 2017 года в России начала действовать реформа в сфере обращения с отходами. Она переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов РФ. 70 регионов уже перешли на современную модель, еще шесть должны включиться в нее в течение 2019 года, в том числе Краснодарский край.

На совещании по вопросам реформирования сферы обращения с ТБО губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что реформу необходимо провести максимально плавно, с применением экономически обоснованных тарифов, связанных, прежде всего, с наведением порядка в этой сфере.

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«Единый оператор — это единая политика, так мы сможем контролировать ситуацию и не допустить необоснованного завышения тарифов частными компаниями», — подчеркнул Кондратьев.

Он поручил проработать этот вопрос профильным структурам, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как писали Юга.ру, также на совещании обсудили вопросы лицензирования мусорных полигонов и разработки программы в области обращения с отходами, которая поможет привлечь субсидии из федерального центра для рекультивацию свалок.

Мусор
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