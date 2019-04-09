В горах Адыгеи подготовили площадки для строительства новых туристских комплексов

В горной части Адыгеи после инвентаризации земель приступили к формированию инвестиционных площадок

Для строительства туристских объектов уже готовы четыре инвестиционных участка, где есть вся необходимая инфраструктура, сообщили в пресс-службе администрации Майкопского района.

Одним из наиболее привлекательных для потенциальных инвесторов предложений стал проект по созданию туристско-рекреационного комплекса на базе термальных источников. Его построят на участке площадью 7 га возле поселка Табачного.

В поселке Каменномостском, который находится на въезде в горную Адыгею, планируется реализовать инвестпроект по созданию туристско-рекреационного парка. Для этого власти района подготовили инвестплощадку на 10 га в долине реки Мешоко. Проект предусматривает строительство гостиничного и коттеджного поселка, пунктов общественного питания, спортивных и развлекательных объектов.

«Еще один бизнес-проект предусматривает строительство базы отдыха в живописнейшем месте — в селе Хамышки недалеко от реки Белой и лесного массива. Рядом находится Гузерипльский кордон заповедника, дольмены, экологические тропы. Выгодное местоположение участка позволяет предоставлять различные туруслуги — от уютного семейного отдыха до активных туров», — рассказали порталу Юга.ру в администрации Майкопского района.