Процедуру продажи элитных участков в горах Адыгеи сделают максимально отрытой

Адыгея

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В Адыгее в ближайшее время выставят на продажу более 100 земельных участков в живописных местах предгорья

Инвентаризацию муниципальных земель в Майкопском районе провели по заданию главы республики, уделив особое внимание элитным участкам в горной части района. Несмотря на удаленность некоторых из них, практически везде есть необходимая инфраструктура. Мурат Кумпилов поручил сделать процедуру продажи участков максимально открытой, исключить коррупционную составляющую.

В пресс-службе районной администрации сообщили порталу Юга.ру, что продаваться участки будут через электронные аукционы.

«Назначения земельных участков разные — как под индивидуальное жилищное строительство, ведение сельскохозяйственной деятельности, так и под развитие гостиничного бизнеса. Площадь участков также разная», — отметили в пресс-службе.

По данным администрации Майкопского района, работу по инвентаризации земель и формированию участков на продажу или в аренду продолжат ля привлечения инвестиций, раскрытия экономического потенциала района, развития малого и среднего бизнеса, в том и числе в туристской отрасли.

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Процедуру продажи элитных участков в горах Адыгеи сделают максимально отрытой
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