В Адыгее создадут туристский центр в виде сферы, похожей на курган

В Адыгее в феврале Русское географическое общество (РГО) занялось созданием информационного центра для туристов

Эта работа будет проводиться в рамках создания археологического парка на основе Кожжохской группы дольменов, сообщил порталу Юга.ру председатель Адыгейского регионального отделения РГО Игорь Огай.

Ранее специалисты восстановили два дольмена. Археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры РАН Виктор Трифонов наметил очередную экспедицию на лето 2019 года. Планируется восстановить дольмен Хаджох-16.

«Кроме того, начались работы по строительству туристско-информационно центра, где для туристов будет представлена информация о майкопской и дольменной культуре. Само здание, которое построят у дольмена на въезде в поселок Каменномостский, планируется сделать в форме сферы, чтобы оно не ломало существующий ландшафт и походило на курган», — отметил Игорь Огай.