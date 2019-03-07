Власти Адыгеи пообещали теневому туристическому бизнесу помочь с легализацией

В Адыгее началась масштабная работа по выявлению теневой сферы туристической отрасли и легализации туристических предприятий

Основная их часть находится в Майкопском районе, сообщил порталу Юга.ру председатель республиканского комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов. Как пояснили в администрации Майкопского района, в рамках борьбы с теневым бизнесом уже завершена работа по инвентаризации действующих в этой отрасли субъектов предпринимательства. «Установлено, что в районе действует 190 гостиниц и гостевых домов, из них у 108 нет необходимой разрешительной документации. Также выявлены нарушения в обеспечении безопасности объектов», — отметили в пресс-службе администрации района.

Администрация района пообещала всем организациям, которые желают легализовать свой бизнес, оказать необходимую методологическую и юридическую помощь и выбрать наиболее удобную систему налогообложения. «Тем, кто собирается сдать в эксплуатацию так называемые самострои, помогут с прохождением необходимых процедур», — добавили в муниципалитете. Эта работа проводится по поручению главы республики Мурата Кумпилова. На пресс-конференции 25 февраля руководитель региона подчеркнул, что для создания условий турбизнесу и развития инфраструктуры в горах за последние десять лет на строительство дорог, линий электропередач, объектов газо- и водоснабжения направили порядка 5 млрд рублей. Это позволило с 2014 года привлечь около 4 млрд рублей инвестиций в туристическую отрасль. «Это стратегическая работа. Туристы получат более удобную инфраструктуру в зонах отдыха, инвесторы — возможность освоения новых территорий. С другой стороны, эта работа помогает решать и социальные вопросы населенных пунктов, расположенных в горной местности республики. Но и со стороны турбизнеса, местных жителей мы ожидаем встречных шагов и активного включение в созидательные процессы», — отметил глава Адыгеи.