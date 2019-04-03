В Ингушетии начались обыски у подозреваемых в нападении на ОМОН во время митинга — РАПСИ

Ингушетия

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У подозреваемых в нападении на правоохранительные органы во время митинга в Магасе 3 апреля начались обыски

По данным источника РАПСИ, обыски проходят у более чем 20 участников акции.

Управление Следкома РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование уголовного дела о применении насилия в отношении десяти сотрудников Росгвардии и МВД (ч. 2 ст. 318 УК РФ) во время митинга в Магасе. Сотрудники правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает РАПСИ.

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Как писали Юга.ру, в Магасе 26 и 27 марта проходил митинг против принятия поправок в региональный закон «О референдуме» и нарушения территориальной целостности республики.

2 апреля Магасский районный суд привлек к ответственности шестерых жителей республики за участие в протестной акции — четверых арестовали, еще двое получили штрафы по 20 тыс. рублей.

После акции протеста в Ингушетии назначили нового руководителя управления МВД. Ведомство возглавил полковник юстиции Юрий Муравьев.

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