Четверых жителей Ингушетии арестовали за участие в акциях протеста в Магасе и Назрани

Магасский районный суд 2 апреля привлек к ответственности шестерых жителей Ингушетии, которые участвовали в акциях протеста

На сайте суда сказано, что четверых человек арестовали на десять суток, еще двоим назначили штрафы по 20 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, 26 и 27 марта в Магасе проходила двухдневная акция протеста — жители Ингушетии выступали против поправок в региональный закон «О референдуме». В акции приняли участие от 4 до 10 тыс. человек.

Портал Юга.ру сделал подробный разбор о том, что случилось на митинге и что привело к массовым протестам в республике.