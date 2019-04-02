Четверых жителей Ингушетии арестовали за участие в акциях протеста в Магасе и Назрани

Ингушетия

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Магасский районный суд 2 апреля привлек к ответственности шестерых жителей Ингушетии, которые участвовали в акциях протеста

На сайте суда сказано, что четверых человек арестовали на десять суток, еще двоим назначили штрафы по 20 тыс. рублей. 

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Как сообщали Юга.ру, 26 и 27 марта в Магасе проходила двухдневная акция протеста — жители Ингушетии выступали против поправок в региональный закон «О референдуме». В акции приняли участие от 4 до 10 тыс. человек.

Портал Юга.ру сделал подробный разбор о том, что случилось на митинге и что привело к массовым протестам в республике. 

Митинги

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