В Ингушетии возбудили дело об избиении полицейских участниками митинга
Следственные органы возбудили уголовное дело из-за того, что сотрудники Росгвардии и МВД пострадали от рук участников митинга в Магасе
Массовая акция протеста проходила в столице Ингушетии 26 и 27 марта. В ней, по разным данным, приняли участие от 4 до 10 тыс. человек. Протестующие выступали против принятия новой версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» и нарушения территориальной целостности республики.
Мероприятие было согласовано только на один день, однако протестующие объявили акцию бессрочной. Это привело к стычкам с силовиками. В росгвардейцев кидали мебель и палки. Тогда никого из митингующих не задержали.
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«В ходе проведения несанкционированного митинга 27 марта 10 сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе СКР по Ингушетии.
Дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) возбудило Главное следственное управлении СКР по СКФО.
Кроме того, добавили в ведомстве, продолжается расследование уголовных дел о размещении 23 марта комментариев в инстаграме с призывами к массовым беспорядкам, захвату административных зданий, совершению насильственных действий в отношении правоохранителей.
«Устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений и причастные к ним лица», — говорится в сообщении.
Для расследования дел организовано межведомственное взаимодействие, оперативное сопровождение осуществляется подразделениями ФСБ и МВД России, отметили в СКР.
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