В Ингушетии возбудили дело об избиении полицейских участниками митинга

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за того, что сотрудники Росгвардии и МВД пострадали от рук участников митинга в Магасе

Массовая акция протеста проходила в столице Ингушетии 26 и 27 марта. В ней, по разным данным, приняли участие от 4 до 10 тыс. человек. Протестующие выступали против принятия новой версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» и нарушения территориальной целостности республики.

Мероприятие было согласовано только на один день, однако протестующие объявили акцию бессрочной. Это привело к стычкам с силовиками. В росгвардейцев кидали мебель и палки. Тогда никого из митингующих не задержали.