В Ингушетии после митинга в Магасе назначили нового руководителя МВД

Исполняющим обязанности главы МВД по Ингушетии назначен полковник юстиции Юрий Муравьев

Евкуров в свою очередь обозначил важность дальнейшего конструктивного взаимодействия сторон в вопросах обеспечения эффективной правоохранительной деятельности в республике, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

«Полиция региона продолжает мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в республике. Оперативная обстановка на территории Ингушетии находится под контролем сотрудников полиции», — заявил Муравьев.

30 марта с ним встретился глава республики Юнус-Бек Евкуров. Муравьев доложил, что фактов массового нарушения общественного порядка за последние двое суток не зафиксировано.

До этого Муравьев занимал пост заместителя министра — начальника следственного управления МВД по республике.

Причины кадровых перестановок при этом не уточняются.

Ранее источники «Коммерсанта» говорили, что глава МВД по Ингушетии Дмитрий Кава после митинга в Магасе ушел в отпуск, после которого может покинуть регион. Роль полиции в этих событиях их участники оценивают по-разному — от успешной попытки «не допустить большой крови» до создания помех «законному наведению порядка».

50-летний генерал-лейтенант Дмитрий Кава родом из Новосибирска, где провел большую часть своей карьеры. В 2014 году он был назначен заместителем начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. А в мае 2017 года возглавил ингушское управление МВД.

Как писали Юга.ру, 26 и 27 марта в столице Ингушетии проходила массовая акция протеста, в которой, по разным данным, приняли участие от 4 до 10 тыс. человек. Протестующие выступали против принятия новой версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» и нарушения территориальной целостности республики.

О причинах и последствиях митинга читайте в материале об акции протеста.