Ученые: в Сочи ареал орехотворки, уничтожающей каштановые леса, продолжает расширяться

Краснодарский край

Распечатать

Ученые в марте обследовали каштановые леса Западного участкового лесничества Кавказского заповедника и обнаружили там насекомое-вредителя

Читайте также:

Сотрудники природоохранной организации заложили пробные площади для мониторинга развития очага карантинного вредителя — каштановой орехотворки.

«В ходе обследования отметили высокую степень поражения каштановых деревьев орехотворкой. Масштабы инвазии орехотворки по сравнению с 2017 и 2018 годом нарастают, ареал расширяется, что является крайне тревожным симптомом», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Учитывая отсутствие действенных способов борьбы с каштановой орехотворкой в природных условиях, прогноз хода инвазии и состояния каштановых насаждений крайне неблагоприятный, отметили эксперты.

В заповеднике напомнили, что весной пробуждаются опасные карантинные вредители: самшитовая огневка, каштановая орехотворка, американская белая бабочка, коричнево-мраморный клоп и дубовый клоп-кружевница, который в последние годы проник в леса российского Причерноморья.

Дубовая кружевница © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника
© Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника
Дубовый блошак © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника
Мраморный клоп © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, восточную каштановую орехотворку обнаружили в Сочинском нацпарке летом 2016 года. Тогда ученые спрогнозировали, что в районе Сочи и на Северном Кавказе вредитель может уничтожить 47 тыс. га каштановых лесов.

В 2017 гору орехотворка распространилась в природе Адыгеи. Специалисты заявили об угрозе исчезновения каштановых лесов.

Заповедники Лесное хозяйство Насекомые Растениеводство Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Новороссийске задержали 2 тонны украинской заправки для борща
Ученые: в Сочи ареал орехотворки, уничтожающей каштановые леса, продолжает расширяться
Экс-начальника полиции Махачкалы заподозрили в финансировании терроризма — «Черновик»
«Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду предполагаемой дочери Путина
На Кубани пансионат для пожилых «Родные люди» закрылся после проверки прокуратуры
Тело мужчины нашли в море под Новороссийском

Лента новостей

Статьи Партнерский

«Пусть вся Россия знает, что Кубань — лучший регион страны»

Кто и как делает YouTube-канал «Южанин»

Статьи

Концерт Сергея Лазарева, спектакль «Насморк»

И другие события Краснодара с 1 по 7 апреля

Статьи

Танго-шоу, классическая музыка, турнир по боксу

И другие события Сочи в апреле

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале