Ученые: в Сочи ареал орехотворки, уничтожающей каштановые леса, продолжает расширяться
Ученые в марте обследовали каштановые леса Западного участкового лесничества Кавказского заповедника и обнаружили там насекомое-вредителя
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Сотрудники природоохранной организации заложили пробные площади для мониторинга развития очага карантинного вредителя — каштановой орехотворки.
«В ходе обследования отметили высокую степень поражения каштановых деревьев орехотворкой. Масштабы инвазии орехотворки по сравнению с 2017 и 2018 годом нарастают, ареал расширяется, что является крайне тревожным симптомом», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Учитывая отсутствие действенных способов борьбы с каштановой орехотворкой в природных условиях, прогноз хода инвазии и состояния каштановых насаждений крайне неблагоприятный, отметили эксперты.
В заповеднике напомнили, что весной пробуждаются опасные карантинные вредители: самшитовая огневка, каштановая орехотворка, американская белая бабочка, коричнево-мраморный клоп и дубовый клоп-кружевница, который в последние годы проник в леса российского Причерноморья.
Как сообщали Юга.ру, восточную каштановую орехотворку обнаружили в Сочинском нацпарке летом 2016 года. Тогда ученые спрогнозировали, что в районе Сочи и на Северном Кавказе вредитель может уничтожить 47 тыс. га каштановых лесов.
В 2017 гору орехотворка распространилась в природе Адыгеи. Специалисты заявили об угрозе исчезновения каштановых лесов.
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