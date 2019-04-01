Ученые: в Сочи ареал орехотворки, уничтожающей каштановые леса, продолжает расширяться

Ученые в марте обследовали каштановые леса Западного участкового лесничества Кавказского заповедника и обнаружили там насекомое-вредителя

Учитывая отсутствие действенных способов борьбы с каштановой орехотворкой в природных условиях, прогноз хода инвазии и состояния каштановых насаждений крайне неблагоприятный, отметили эксперты.

«В ходе обследования отметили высокую степень поражения каштановых деревьев орехотворкой. Масштабы инвазии орехотворки по сравнению с 2017 и 2018 годом нарастают, ареал расширяется, что является крайне тревожным симптомом», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Как сообщали Юга.ру, восточную каштановую орехотворку обнаружили в Сочинском нацпарке летом 2016 года. Тогда ученые спрогнозировали, что в районе Сочи и на Северном Кавказе вредитель может уничтожить 47 тыс. га каштановых лесов.

В 2017 гору орехотворка распространилась в природе Адыгеи. Специалисты заявили об угрозе исчезновения каштановых лесов.