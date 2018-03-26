В Сочи выявили около 30 новых видов вредителей растений

В администрации Сочи заявили, что флоре курорта угрожает около 30 новых вредителей

Об этом сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов.

Особую тревогу вызывает коричнево-мраморный клоп, который нанес серьезные убытки сельскому хозяйству Абхазии. Потери от урожая фундука в соседней республике составили 40-70%, персика и хурмы — 50%, винограда, яблок и мандаринов — до 30%.

Ученые ВНИИ цветоводства и субтропических культур рассказали порталу Юга.ру, что опасаются за сочинские плантации орешника, посадки мандарин, хурмы и фейхоа.

«Специалисты считают, что стихийной работы по борьбе с вредителями быть не должно. В ближайшие десять дней организованные группы проведут карантинную фитосанитарную обработку муниципальных территорий. Она будет эффективнее, если частники тоже подключатся к этой работе», — заключили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 1 февраля управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее заявило об обнаружении на юге Кубани опасного карантинного вредителя — коричнево-мраморного клопа.