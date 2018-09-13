В Адыгее уникальные каштановые леса оказались под угрозой исчезновения

Специалисты центра защиты леса Адыгеи в сентябре выявили значительное сокращение площади лесов с каштановыми деревьями, которые относятся к особо охраняемым породам

Основой причиной вымирания каштана посевного являются болезни, считают лесопатологи.

«Наиболее опасной болезнью является крифонектриевый некроз, или эндотиевый рак, который приводит к летальному исходу. Он приводит к ослаблению и усыханию деревьев каштана за сравнительно короткий период — от одного до десяти лет. Выпадающие деревья каштанов замещаются малоценными породами — грабом, ольхой, осиной и другими», — рассказали в Центре защиты леса Адыгеи.

К этим проблемам добавилась новая угроза для всех насаждений каштана — каштановая орехотворка. Отложенные в почки каштана личинки по мере развития образуют так называемые галлы на черешках листьев, с виду похожие на орехи. После вылета взрослых особей эти галлы отмирают, становятся черными и долго сохраняются в кронах.

В результате исследования этой экосистемы специалисты «НАБУ-Кавказ» и Центра защиты лесами Адыгеи предупредили об угрозе исчезновения каштановых лесов. Они отмечают, что каштан посевной практически полностью исчез в природных условиях Европы. В России он растет только в Адыгее и в Краснодарском крае.

Каштан посевной, растущий в Адыгее, принадлежит к самой северной, изолированной от основного ареала распространения этого вида на Кавказе. Каштанников, принадлежащих к этой популяции, осталось совсем немного, поэтому каштан посевной был включен в Красную книгу Адыгеи как редкое растение. При проведении в 2017 году инвентаризации каштана в лесном фонде республики площадь лесов с участием каштана составила 5 тыс. 28 га.