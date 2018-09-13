В Адыгее уникальные каштановые леса оказались под угрозой исчезновения
Специалисты центра защиты леса Адыгеи в сентябре выявили значительное сокращение площади лесов с каштановыми деревьями, которые относятся к особо охраняемым породам
Основой причиной вымирания каштана посевного являются болезни, считают лесопатологи.
«Наиболее опасной болезнью является крифонектриевый некроз, или эндотиевый рак, который приводит к летальному исходу. Он приводит к ослаблению и усыханию деревьев каштана за сравнительно короткий период — от одного до десяти лет. Выпадающие деревья каштанов замещаются малоценными породами — грабом, ольхой, осиной и другими», — рассказали в Центре защиты леса Адыгеи.
К этим проблемам добавилась новая угроза для всех насаждений каштана — каштановая орехотворка. Отложенные в почки каштана личинки по мере развития образуют так называемые галлы на черешках листьев, с виду похожие на орехи. После вылета взрослых особей эти галлы отмирают, становятся черными и долго сохраняются в кронах.
В результате исследования этой экосистемы специалисты «НАБУ-Кавказ» и Центра защиты лесами Адыгеи предупредили об угрозе исчезновения каштановых лесов. Они отмечают, что каштан посевной практически полностью исчез в природных условиях Европы. В России он растет только в Адыгее и в Краснодарском крае.
Каштан посевной, растущий в Адыгее, принадлежит к самой северной, изолированной от основного ареала распространения этого вида на Кавказе. Каштанников, принадлежащих к этой популяции, осталось совсем немного, поэтому каштан посевной был включен в Красную книгу Адыгеи как редкое растение. При проведении в 2017 году инвентаризации каштана в лесном фонде республики площадь лесов с участием каштана составила 5 тыс. 28 га.
Лесопатологи заявили и о проблеме массового повреждения вредителями декоративных каштанов в Майкопе. Желто-бурые пятна на листьях деревьев являются результатом образования так называемых мин гусеницами каштановой моли.
Для предотвращения проблемы, подобной исчезновению самшитовых лесов, специалисты предлагают разработать программу по воссозданию каштановых лесов. Кроме того, Центр защиты леса Адыгеи планирует провести акцию с показом каштана посевного, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, а также объединить усилия федеральных и региональных властей, общественных организаций для спасения каштана посевного.
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