В Ростове арестовали экс-министра строительства региона. Его подозревают в замене крупного песка на мелкий

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 29 марта арестовал бывшего министра строительства региона Николая Безуглова

Ранее 29 марта арестовали директора строительной компании «Ростовоблстройзаказчик» Сергея Мищенко. Эта фирма занималась благоустройством «Ростов-Арены». Следствие полагает, что Мищенко и Безуглов злоупотребляли полномочиями во время работ по благоустройству стадиона — заменили крупнозернистый песок на мелкий, что принесло ущерб бюджету в 223 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

Экс-чиновника поместили под стражу на два месяца. По ходатайству защиты суд проходил в закрытом режиме.

Безуглов работал на разных должностях в министерстве строительства Ростовской области, с 2010 года был замминистра. После возглавил ведомство и занимал этот пост до 2018 года.

На заседании Безуглов рассказал, что работает в ООО МКЦ «Росевродевелопмент» — застройщике пятизвездочного конгресс-отеля Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov в Ростове-на-Дону. Его хотели построить к ЧМ-2018, но отель исключили из программы подготовки к чемпионату, сообщает ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, под арестом находится главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. По версии следствия, он незаконно выдал разрешения на строительство домов, дольщиков которых обманули. По этому же делу проходят главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и архитектор Мартыновского района Александр Корчига.

За Илюгина вступилась группа «Каста» — в начале 2000-х он входил в состав «Объединенной Касты» под псевдонимом Белый Будда. Музыканты записали уже два видеообращения, одно из которых адресовано главе СК Александру Бастрыкину. Они заявляют, что обвинения в адрес Илюгина незаконны и приводят документы это подтверждающие.