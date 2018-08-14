На «Ростов-Арене» предложили построить SPA-комплекс и музей спорта

Ростовская область

Распечатать

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что окупаемость стадиона обеспечит проведение там культурных массовых мероприятий

Читайте также:

В интервью газете «Коммерсантъ-Юг» Голубев рассказал, что будет поддерживать проведение на «Ростов-Арене» любых мероприятий с участием мировых звезд, но следить при этом за тем, чтобы стадиону не наносили ущерб.

«Помимо этого, экспертам предстоит изучить помещения, которые есть на "Ростов-Арене", и предложить варианты их использования. Там могут появиться разные объекты — от музея спорта до SPA-комплекса. Возможно, мы начнем сотрудничать с предприятиями общественного питания. Стадион должен жить между футбольными матчами, для этого нужна адаптация. Затраты на нее, вероятно, будут исчисляться сотнями миллионов рублей», — рассказал губернатор.

Как писали Юга.ру, новым домашним стадионом ФК «Ростов» стала «Ростов-Арена». Его годовое содержание оценивают в 300 млн рублей. «Ростов-Арену» хотят вывести на окупаемость за пять лет. В течение двух лет стадион планируют передать региональным властям.

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане проверят все лагеря после массового отравления детей
Из-за падения рубля авиабилеты за границу могут подорожать на 5-7%
Двое мужчин незаконно перевели 50 баранов из Украины в Россию
На Кубани гражданин Армении заказал убийство своей бывшей девушки
Флаг «Краснодара» побывал на борту МКС
Донской губернатор назвал «колхозом» организацию туристических мероприятий в регионе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале