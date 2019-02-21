Группа «Каста» вступилась за арестованного главного архитектора Ростова-на-Дону

Участники группы «Каста» выступили в поддержку главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина, который находится под арестом

Илюгина заподозрили в превышении полномочий. Ростовский областной суд 21 февраля оставил его под стражей, сообщает РИА «Новости». По версии следствия, Илюгин и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство жилых домов. Были нарушены права более 60 дольщиков, а их деньги похищены. Полянский также находится под арестом.

В начале 2000-х годов Роман Илюгин выступал в составе «Объединенной Касты» под псевдонимом Белый Будда. Участники группы «Каста» в своем видеообращении утверждают, что архитектор не виноват и не причастен к обману дольщиков. Они утверждают, что Илюгин выдавал разрешения на строительство в полном соответствии с инструкциями, а застройщик вопреки решениям «стал строить не индивидуальное, а общественное здание, притом за деньги дольщиков».

«Прокуратура обвинила и архитектора, одобрившего разрешение на индивидуальное строительство. Но разрешение было выдано только на индивидуальное строительство, не на многоквартирный дом. К этому нарушению архитектор не причастен, это действия застройщика. Более того, ранее Роман обращал внимание инстанций на это нарушение. Мы призываем органы власти выпустить Романа Илюгина, разобраться и снять обвинения с невиновного архитектора», — сказали участники «Касты».