Группа «Каста» обратилась к Бастрыкину, опубликовав подробный разбор дела главного архитектора Ростова
Участники группы «Каста» опубликовали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину по поводу дела своего друга, арестованного главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина
Илюгина заподозрили в превышении полномочий и арестовали в феврале. По версии следствия, он незаконно выдал разрешения на строительство домов, дольщиков которых обманули.
Ранее «Каста» уже выступала в поддержку чиновника — они хорошо знают его, так как в начале 2000-х Илюгин входил в состав «Объединенной Касты» под псевдонимом Белый Будда. Участники группы обратили внимание, что Илюгин не имеет отношения к обману дольщиков — он выдал разрешения на строительство в полном соответствии с инструкциями, а застройщик на участке под ИЖС самовольно построил многоквартирные дома.
В новом ролике «Каста» показала подробный разбор выдвигаемых Илюгину обвинений, приведя документы, указывающие не невиновность чиновника. В ролике заявляют, что обвинения незаконны.
«Мы полагаем, что отправной точкой для появления этого обвинения стали проблема обманутых дольщиков в масштабах всей страны и недавняя инициатива президента, направленная на решение этой проблемы. Но мы явно видим здесь перегиб со стороны следственных органов и стремление обвинить хоть кого-нибудь», — говорится в ролике.
Артисты отметили, что рассчитывают привлечь внимание общественности и главы СКР к ситуации.
Напомним, также по этому делу проходят главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и архитектор Мартыновского района Александр Корчига.
В 2016 году Полянский уже становился фигурантом уголовного дела. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В марте 2018 года уголовное дело передали в суд. В сентябре ему дали условный срок и на полтора года запретили занимать должности на госслужбе. Защита обжаловала этот приговор. 11 февраля Полянский уволился по собственному желанию.
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