Бывший охранник донского губернатора стал директором «Ростов-Арены»

Новым директором стадиона «Ростов-Арена» стал 43-летний Евгений Травенко - экс-заместитель мэра Новочеркасска и бывший охранник губернатора региона

Его предшественник — Денис Смирнов покинул пост в декабре. Сейчас он работает в «Центре спортивной подготовки № 1» в Москве.

Евгений Травенко — уроженец Ростовской области, имеет два высших образования — педагогическое и юридическое, работал в органах безопасности, сообщили в областном минспорта.

С 2013 по 2014 год Травенко занимал должность заместителя главы администрации Новочеркасска по правовым вопросам. В руководстве «Ростов-Арены» он начал работать с 2016 года, возглавив службу безопасности застройщика — АО «Крокус». В том же году Травенко зарегистрировал ИП, основная деятельность которого — услуги по доставке продуктов питания. По данным источника DonNews, ранее он также был охранником губернатора Ростовской области Василия Голубева.