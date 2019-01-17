Бывший охранник донского губернатора стал директором «Ростов-Арены»
Новым директором стадиона «Ростов-Арена» стал 43-летний Евгений Травенко - экс-заместитель мэра Новочеркасска и бывший охранник губернатора региона
Его предшественник — Денис Смирнов покинул пост в декабре. Сейчас он работает в «Центре спортивной подготовки № 1» в Москве.
Евгений Травенко — уроженец Ростовской области, имеет два высших образования — педагогическое и юридическое, работал в органах безопасности, сообщили в областном минспорта.
С 2013 по 2014 год Травенко занимал должность заместителя главы администрации Новочеркасска по правовым вопросам. В руководстве «Ростов-Арены» он начал работать с 2016 года, возглавив службу безопасности застройщика — АО «Крокус». В том же году Травенко зарегистрировал ИП, основная деятельность которого — услуги по доставке продуктов питания. По данным источника DonNews, ранее он также был охранником губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Как сообщали Юга.ру, строительство стадиона «Ростов-Арена» на левом берегу Дона завершилось в декабре 2017 года. Он принял матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Рядом расположился парк и прогулочная зона. После ЧМ арена стала домашней для ФК «Ростов», однако база клуба все еще находится рядом со стадионом «Олимп-2».
Ранее власти Ростовской области заявляли, что планируют к 2023 году создать в районе стадиона спортивный кластер, который позволил бы тренироваться спортсменам по 16 дисциплинам, 11 из которых — олимпийские.
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