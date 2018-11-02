В Адыгее высадят 1 тыс. саженцев исчезающего в природе самшита

В Адыгее 3 ноября в Цицинском участковом лесничестве проведут акцию «Посади самшит»

В проекте по восстановлению исчезающего в мире реликтового самшита примут участие волонтеры и экологи Центра сохранения и защиты природы Северного Кавказа, НПЦ «НАБУ-Кавказ», представители органов власти Адыгеи.

Всего планируют высадить 1 тыс. молодых саженцев самшита на участке площадью 0,5 га. Саженцы посадят в зоне естественного произрастания самшита. Акцию проведут в четвертый раз.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года в качестве эксперимента состоялась первая высадка исчезающего в природе самшита колхидского.

«Всего в историческом ареале произрастания вида на территории республики было высажено 2 тыс. саженцев самшита, которые прижились в дикой природе и перезимовали», — сообщили в негосударственном природоохранном центре «НАБУ-Кавказ».

Ученые и экологи отмечают, что общими усилиями удалось сохранить генетический вид и последнее в России место естественного произрастания самшита колхидского. Возраст его экосистемы составляет более 15 млн лет.