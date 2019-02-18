Куратор Музыкального микрорайона Краснодара пошел на повышение в мэрии
Куратора Музыкального микрорайона Краснодара Виталия Катунина 18 февраля назначили главой Калининской сельской администрации
Такое решение приняли депутаты на 68-м заседании городской думы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Ранее кандидатуру Катунина на должность главы Калининской администрации выдвинул мэр Евгений Первышов.
Портал Юга.ру связался с Виталием Катуниным, чтобы узнать, останется ли он в должности куратора Музыкального микрорайона.
«Я пока не готов ответить на этот вопрос. Это станет известно после консультации с вышестоящим руководством», — сказал Катунин.
Кто такой Виталий Катунин
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Виталий Катунин родился в 1978 году. Окончил Владивостокский филиал Российской таможенной академии по специальности «экономика и управление на предприятии».
Катунин переехал в Краснодар в 2009 году. Работал в таможенных органах, был руководителем в частных компаниях. В июне 2016 года стал ведущим специалистом в администрации Калининского сельского округа. В мае 2017-го назначен замглавы Калининского сельского округа, где курировал развитие Музыкального микрорайона.
Интервью с Виталием Катуниным о Музыкальном микрорайоне читайте здесь.
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