Куратор Музыкального микрорайона Краснодара пошел на повышение в мэрии

Краснодарский край

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Куратора Музыкального микрорайона Краснодара Виталия Катунина 18 февраля назначили главой Калининской сельской администрации

Такое решение приняли депутаты на 68-м заседании городской думы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее кандидатуру Катунина на должность главы Калининской администрации выдвинул мэр Евгений Первышов.

Портал Юга.ру связался с Виталием Катуниным, чтобы узнать, останется ли он в должности куратора Музыкального микрорайона.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос. Это станет известно после консультации с вышестоящим руководством», — сказал Катунин.

Кто такой Виталий Катунин

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Виталий Катунин родился в 1978 году. Окончил Владивостокский филиал Российской таможенной академии по специальности «экономика и управление на предприятии».

Катунин переехал в Краснодар в 2009 году. Работал в таможенных органах, был руководителем в частных компаниях. В июне 2016 года стал ведущим специалистом в администрации Калининского сельского округа. В мае 2017-го назначен замглавы Калининского сельского округа, где курировал развитие Музыкального микрорайона.

Интервью с Виталием Катуниным о Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

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