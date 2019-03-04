Мэрия Краснодара обнаружила, что половина дорог в Музыкальном микрорайоне никому не принадлежит

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 марта заявил, что около 50% земли под дорогами в Музыкальном микрорайоне никому не принадлежит

Первышов рассказал, что для асфальтирования дорог нужно передать земли под ними в муниципальную собственность. При этом сейчас в микрорайоне нет ни одной улицы, территория под которой полностью принадлежала бы городу.

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В администрации Краснодара разработали схему планировки улично-дорожной сети микрорайона. Она включила улицы Есенина, Ахтарскую, Агрохимическую, Адлерскую, Прокофьева, Рахманинова, Мусоргского, Дунаевского, Красюка, Гомельскую.

Общая протяженность дорог в Музыкальном микрорайоне составляет 25 км. Из них 20% территорий находится в общедолевой собственности жителей многоэтажек, это 5-7 км дорог. Еще около 50% — несформированные земельные участки, по которым мэрия ведет работу. Им присвоят кадастровые номера и включат в собственность города.

С жителями домов, у которых в собственности находятся участки под дорогу, планируют провести собрания. Директор городского департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой пояснил, что нужно стопроцентное согласие собственников на передачу земли. Тогда можно будет внести изменения в генплан города и начать ремонт и строительство дорог. Если жители откажутся передать участки или не будут участвовать в собраниях, то использовать деньги городского бюджета на благоустройство микрорайона будет невозможно.

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В целом дороги нужно отремонтировать на всей территории Музыкального микрорайона — от улицы Московской до Российской и от Солнечной до Петра Метальникова, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На портале мэрии Краснодара открыли раздел, в котором можно узнать информацию по проекту планировки и межевания Музыкального микрорайона. В разделе будут публиковать информацию о том, какие решения принимают жильцы каждого дома, по чьей территории проложены дороги.

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Как писали Юга.ру, 4,2 тыс. жителей Музыкального микрорайона Краснодара в конце февраля подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайные пути до улицы Петра Метальникова.

В мэрии заявили, что построить новые трамвайные пути можно будет только после того, как в муниципальную собственность вернут 13 земельных участков, которые находятся под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Музыкальный микрорайон
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