Первышов предложил общественнику Амерханову работать в мэрии Краснодара. И он согласился
Один из основателей общественного движения «Помоги городу» Владислав Амерханов в марте начнет работу в мэрии Краснодара
Глава Краснодара Евгений Первышов пригласил Амерханова работать в управлении земельных отношений. Мэр пояснил, что среди его обязанностей будет взаимодействие с жителями по темам градостроительства и земельным вопросам.
Первышов отметил, что Амерханов около двух лет на общественных началах участвовал в заседаниях комиссии по землепользованию и застройке, а также в Градостроительном совете.
«Команда администрации города максимально открыта для всех, кто готов работать на развитие Краснодара. Нам нужны профессионалы, эксперты в своих областях и новый, нестандартный подход к решению задач», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.
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Глава города напомнил, что в мэрии уже работают общественные активисты: глава Калининской сельской администрации Виталий Катунин, главный архитектор города Наталья Машталир.
Амерханов сообщил порталу Юга.ру, что согласился работать в мэрии.
Кто такой Владислав Амерханов
Владислав Амерханов — один из основателей общественного движения «Помоги городу», член комиссии по землепользованию и застройке, руководитель риелторской компании «Служба расселения Краснодарского края».
Интервью с Владиславом Амерхановым на портале Юга.ру читайте здесь.
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