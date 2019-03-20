Первышов предложил общественнику Амерханову работать в мэрии Краснодара. И он согласился

Один из основателей общественного движения «Помоги городу» Владислав Амерханов в марте начнет работу в мэрии Краснодара

Глава Краснодара Евгений Первышов пригласил Амерханова работать в управлении земельных отношений. Мэр пояснил, что среди его обязанностей будет взаимодействие с жителями по темам градостроительства и земельным вопросам.

Первышов отметил, что Амерханов около двух лет на общественных началах участвовал в заседаниях комиссии по землепользованию и застройке, а также в Градостроительном совете.

«Команда администрации города максимально открыта для всех, кто готов работать на развитие Краснодара. Нам нужны профессионалы, эксперты в своих областях и новый, нестандартный подход к решению задач», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.