Зерновая компания потребовала от футбольной «Кубани» 20 млн рублей долга

Краснодарский край

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Частная компания, которая занимается оптовыми продажами зерна, потребовала от обанкротившегося футбольного клуба «Кубань» выплатить долг

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Об этом 27 марта сообщил конкурсный управляющий «Кубани» Евгений Слушкин. По его словам, ООО «Успенскоптторг» направило заявление и потребовало от клуба более 20 млн рублей. Иск уже поступил в суд.

В реестре кредиторов «Кубани» числится более 50 заявлений. Задолженность перед ними планируют погашать в том числе за счет выставления имущества клуба на торги, сообщает 27 марта ТАСС.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Успенскоптторг» зарегистрировано в селе Марьино Успенского района. Компания занимается оптовой торговлей зерном, а также семенами.

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Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года вице-губернатор Краснодарского края и куратор «Кубани» Андрей Коробка заявил, что в клубе сложилась сложная финансовая ситуация, но о его ликвидации не может быть речи. 

В апреле инспекция ФНС подала в краевой арбитраж заявление о банкротстве «Кубани».

В декабре 2018 года суд признал клуб банкротом. Общая сумма долгов «Кубани» достигла 3,2 млрд рублей.

Банкротство Долги ФК «Кубань» Футбол

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