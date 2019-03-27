Зерновая компания потребовала от футбольной «Кубани» 20 млн рублей долга
Частная компания, которая занимается оптовыми продажами зерна, потребовала от обанкротившегося футбольного клуба «Кубань» выплатить долг
Об этом 27 марта сообщил конкурсный управляющий «Кубани» Евгений Слушкин. По его словам, ООО «Успенскоптторг» направило заявление и потребовало от клуба более 20 млн рублей. Иск уже поступил в суд.
В реестре кредиторов «Кубани» числится более 50 заявлений. Задолженность перед ними планируют погашать в том числе за счет выставления имущества клуба на торги, сообщает 27 марта ТАСС.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Успенскоптторг» зарегистрировано в селе Марьино Успенского района. Компания занимается оптовой торговлей зерном, а также семенами.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года вице-губернатор Краснодарского края и куратор «Кубани» Андрей Коробка заявил, что в клубе сложилась сложная финансовая ситуация, но о его ликвидации не может быть речи.
В апреле инспекция ФНС подала в краевой арбитраж заявление о банкротстве «Кубани».
В декабре 2018 года суд признал клуб банкротом. Общая сумма долгов «Кубани» достигла 3,2 млрд рублей.
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