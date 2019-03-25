Концентрация нефтепродуктов в почве анапского поселка Сукко в 40 раз превысила норму

В Анапе прокуратура возбудила уголовное дело после загрязнения грунта в поселке Сукко из-за проблем с канализацией

Анапская межрайонная прокуратура нашла ил с биологических очистных сооружений на двух площадках за пределами иловых карт. К проверке привлекли специалистов управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгее и центра лабораторного анализа и технических измерений по Краснодарскому краю.

Специалисты отобрали пробы почвы. Исследования показали, что загрязнены почти 700 кв. метров грунта. Фоновые концентрации нефтепродуктов превысили норму в 40 раз, концентрации железа — более, чем в четыре раза.

Ущерб от загрязнения превысил 2 млн рублей, сообщили 25 марта в пресс-службе Краснодарского края.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с химическими или биологическими веществами, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде).