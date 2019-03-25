Концентрация нефтепродуктов в почве анапского поселка Сукко в 40 раз превысила норму
В Анапе прокуратура возбудила уголовное дело после загрязнения грунта в поселке Сукко из-за проблем с канализацией
Анапская межрайонная прокуратура нашла ил с биологических очистных сооружений на двух площадках за пределами иловых карт. К проверке привлекли специалистов управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгее и центра лабораторного анализа и технических измерений по Краснодарскому краю.
Специалисты отобрали пробы почвы. Исследования показали, что загрязнены почти 700 кв. метров грунта. Фоновые концентрации нефтепродуктов превысили норму в 40 раз, концентрации железа — более, чем в четыре раза.
Ущерб от загрязнения превысил 2 млн рублей, сообщили 25 марта в пресс-службе Краснодарского края.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с химическими или биологическими веществами, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде).
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В пресс-службе администрации Анапы порталу Юга.ру рассказали, что 26 января объекты водопроводно-канализационного хозяйства Сукко передали в муниципальную собственность. Они изношены почти на 99%. В мэрии ничего не знали о проверке прокуратуры, однако отметили, что сейчас там уже начался ремонт.
Как сообщали Юга.ру, 30 июня 2018 года Роспотребнадзор по Краснодарскому краю приостановил работу детского лагеря «Энергетик» в поселке Сукко. Анализ показал микробное загрязнение проб питьевой воды. В начале июля глава Анапы Юрий Поляков заявил, что необходимо отремонтировать очистные сооружения Минобороны в селе Сукко, которые ввели в эксплуатацию в 1987 году.
В марте этого года стало известно, что в Анапе возбудили дело из-за загрязнения реки Сукко канализационными отходами. Ущерб превысил 1 млн рублей.
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