Убивший и расчленивший дочь ростовчанин погиб на СВО. Его имя появилось на мемориале героев

Ростовская область

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  • Яков Майборода © Скриншот фото Сабины Бондарь с сайта 161.RU
    Яков Майборода © Скриншот фото Сабины Бондарь с сайта 161.RU

Имя Якова Майбороды, который расчленил восьмимесячную дочь, внесли в список героев. Он погиб на СВО, куда отправился из колонии

7 октября 161.ru сообщило, что ростовчанин Яков Майборода, осужденный за убийство и расчленение восьмимесячной дочери, а затем ушедший на СВО, внесен в список героев. 

Его имя разместили на гранитном мемориале в поселке Чертково, который торжественно открыли в сентябре 2026 года. Об этом изданию рассказал источник в силовых структурах. Информацию также подтвердил один из юристов Ростовской области. 

В Краснодаре супругов признали виновными в убийстве ребенка:

Напомним, в апреле 2023 года житель Ростова-на-Дону Яков Майборода во время ссоры с женой Анастасией ударил ногой по голове восьмимесячную дочь. Девочка погибла. Тогда супруги расчленили тело дочери, прокрутили через электрическую мясорубку и убрали останки в морозилку. 

Затем они вызвали полицию, где Анастасия соврала, что девочку похитили. Полицейские обыскали квартиру, нашли пакеты в морозилке и отправили содержимое на экспертизу. 

Супругов признали виновными по статье об убийстве малолетнего, совершенное группой лиц: Яков получил 15 лет строго режима, Анастасия — 13 лет колонии общего режима. 

Мужчина пытался обжаловать приговор и не признал вину в убийстве. Однако он проиграл апелляцию и в 2025 году подписал контракт с Минобороны для отправки в зону СВО. Майборода погиб в апреле того же года. 

«По иронии судьбы, убийство его дочери тоже произошло в апреле, что некоторые расценивают как своего рода карму. Никаких наград он получить не успел. Он погиб в зоне проведения СВО спустя всего пару месяцев. <...> Сам Яков тоже родом из Чертковского района», — рассказал источник журналистам. 

Также известно, что Анастасия планировала подписать контракт для отправки в зону СВО в качестве медработника, однако ей отказали. 

Как писали Юга.ру, в апреле в Темрюке задержали убийцу 11-летней девочки, которую искали пять дней. Им оказался бывший руководитель Союза казачьей молодежи.

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