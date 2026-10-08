Убивший и расчленивший дочь ростовчанин погиб на СВО. Его имя появилось на мемориале героев

Имя Якова Майбороды, который расчленил восьмимесячную дочь, внесли в список героев. Он погиб на СВО, куда отправился из колонии

Его имя разместили на гранитном мемориале в поселке Чертково, который торжественно открыли в сентябре 2026 года. Об этом изданию рассказал источник в силовых структурах. Информацию также подтвердил один из юристов Ростовской области.

7 октября 161.ru сообщило , что ростовчанин Яков Майборода, осужденный за убийство и расчленение восьмимесячной дочери, а затем ушедший на СВО, внесен в список героев.

Напомним, в апреле 2023 года житель Ростова-на-Дону Яков Майборода во время ссоры с женой Анастасией ударил ногой по голове восьмимесячную дочь. Девочка погибла. Тогда супруги расчленили тело дочери, прокрутили через электрическую мясорубку и убрали останки в морозилку.



Затем они вызвали полицию, где Анастасия соврала, что девочку похитили. Полицейские обыскали квартиру, нашли пакеты в морозилке и отправили содержимое на экспертизу.



Супругов признали виновными по статье об убийстве малолетнего, совершенное группой лиц: Яков получил 15 лет строго режима, Анастасия — 13 лет колонии общего режима.



Мужчина пытался обжаловать приговор и не признал вину в убийстве. Однако он проиграл апелляцию и в 2025 году подписал контракт с Минобороны для отправки в зону СВО. Майборода погиб в апреле того же года.

«По иронии судьбы, убийство его дочери тоже произошло в апреле, что некоторые расценивают как своего рода карму. Никаких наград он получить не успел. Он погиб в зоне проведения СВО спустя всего пару месяцев. <...> Сам Яков тоже родом из Чертковского района», — рассказал источник журналистам.

Также известно, что Анастасия планировала подписать контракт для отправки в зону СВО в качестве медработника, однако ей отказали.