В Анапе закрыли детский лагерь из-за загрязнения питьевой воды

Краснодарский край

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Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю приостановило работу детского лагеря в Анапе

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В рамках проведения мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия в детских оздоровительных организациях Роспотребнадзор провел лабораторное исследование пробы питьевой воды из разводящей сети лагеря «Энергетик» в поселке Сукко. 

В результате анализа было выявлено микробное загрязнение проб питьевой воды. 

Составлен протокол о приостановлении деятельности «Энергетик», сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в июне в Туапсинском районе временно закрыли детский оздоровительный лагерь «Кубань» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Анапа Водоснабжение Роспотребназдор
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В Анапе закрыли детский лагерь из-за загрязнения питьевой воды
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