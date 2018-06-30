В Анапе закрыли детский лагерь из-за загрязнения питьевой воды

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю приостановило работу детского лагеря в Анапе

В рамках проведения мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия в детских оздоровительных организациях Роспотребнадзор провел лабораторное исследование пробы питьевой воды из разводящей сети лагеря «Энергетик» в поселке Сукко.

В результате анализа было выявлено микробное загрязнение проб питьевой воды.

Составлен протокол о приостановлении деятельности «Энергетик», сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в июне в Туапсинском районе временно закрыли детский оздоровительный лагерь «Кубань» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.