В Анапе возбудили дело из-за загрязнения реки канализационными отходами

Краснодарский край

Распечатать

Уголовное дело возбудили после загрязнения реки Сукко в Анапе из-за проблем с канализацией

Факты ненадлежащей работы очистных систем канализации выявила проверка Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Лабораторные исследования образцов воды показали наличие в воде химических веществ и микроэлементов в концентрациях, превышающих допустимые значения от 1 до 12 раз, что, с учетом длительного периода воздействия на поверхностный водоем, повлекло за собою причинение существенного вреда водным биоресурсам и микроорганизмам», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ведомство оценило ущерба, причиненный водному объекту, в сумму более 1 млн рублей.

По факту загрязнения акватории реки Сукко, впадающей в море, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (Загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда).

Анапа Экология
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Анапе возбудили дело из-за загрязнения реки канализационными отходами
«За то, в чем меня обвиняют, отвечал не я». Вице-мэр Сочи Чермит не признал свою вину в суде
В Краснодаре полностью потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом
Ледовый дворец в Адыгее за 1,5 года построит застройщик «МЕГИ»
«Гигантских денег не требовал, но новый контракт меня не устроил». Нападающий «Краснодара» Игнатьев рассказал, как попал в фарм-клуб
«Мы тебя удивим!» Чеченский спикер объявил кровную месть блогеру, который заявил о презрении к Кадырову

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале