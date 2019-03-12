В Анапе возбудили дело из-за загрязнения реки канализационными отходами

Уголовное дело возбудили после загрязнения реки Сукко в Анапе из-за проблем с канализацией

Факты ненадлежащей работы очистных систем канализации выявила проверка Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Лабораторные исследования образцов воды показали наличие в воде химических веществ и микроэлементов в концентрациях, превышающих допустимые значения от 1 до 12 раз, что, с учетом длительного периода воздействия на поверхностный водоем, повлекло за собою причинение существенного вреда водным биоресурсам и микроорганизмам», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ведомство оценило ущерба, причиненный водному объекту, в сумму более 1 млн рублей.

По факту загрязнения акватории реки Сукко, впадающей в море, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (Загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда).