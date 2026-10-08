Первый в России госпиталь для китообразных открылся в Анапе

В Анапе открылся стационар для экстренного лечения и реабилитации диких черноморских китообразных

Стационар для лечения и реабилитации черноморских китообразных — афалин, белобочек и азовок — открылся в Анапе. Специалисты смогут проводить здесь диагностику, лечение и длительную реабилитацию пострадавших животных, а после восстановления возвращать их в море.

Объект, ставший первым подобным в России, создан Центром спасения дельфинов «Дельфа» при поддержке Фонда защитников природы и финансировании ВТБ, БФ «Красивые дети в красивом мире» и БФ «Заповедное посольство». Его построили в Супсехе — на территории Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции средиземноморских черепах им. Никольского.

Основная часть комплекса — крытый бассейн размером 10х6 метров и глубиной 2 метра с инновационной системой водоподготовки без использования хлора. В павильоне оборудованы лаборатория для диагностики животных, помещения для хранения медицинского оборудования и лекарств, кормокухня. Для перемещения крупных дельфинов предусмотрен гидравлический подъемник.

Как отметил советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок, главный принцип работы центра — возвращение спасенного животного в естественную среду. Новый стационар позволит проводить полноценное лечение и реабилитацию в необходимых условиях.