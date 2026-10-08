Первый в России госпиталь для китообразных открылся в Анапе
В Анапе открылся стационар для экстренного лечения и реабилитации диких черноморских китообразных
Стационар для лечения и реабилитации черноморских китообразных — афалин, белобочек и азовок — открылся в Анапе. Специалисты смогут проводить здесь диагностику, лечение и длительную реабилитацию пострадавших животных, а после восстановления возвращать их в море.
Объект, ставший первым подобным в России, создан Центром спасения дельфинов «Дельфа» при поддержке Фонда защитников природы и финансировании ВТБ, БФ «Красивые дети в красивом мире» и БФ «Заповедное посольство». Его построили в Супсехе — на территории Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции средиземноморских черепах им. Никольского.
Основная часть комплекса — крытый бассейн размером 10х6 метров и глубиной 2 метра с инновационной системой водоподготовки без использования хлора. В павильоне оборудованы лаборатория для диагностики животных, помещения для хранения медицинского оборудования и лекарств, кормокухня. Для перемещения крупных дельфинов предусмотрен гидравлический подъемник.
Как отметил советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Пётр Шпиленок, главный принцип работы центра — возвращение спасенного животного в естественную среду. Новый стационар позволит проводить полноценное лечение и реабилитацию в необходимых условиях.
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«В стационаре можно быстрее и точнее исследовать анализы, поставить диагноз и назначить правильный протокол лечения», — рассказала директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
До появления стационара специалисты «Дельфы» оказывали помощь тяжелобольным и ослабленным китообразным непосредственно на берегу или мелководье. Такие условия существенно ограничивали возможности диагностики и длительного лечения. Теперь животных, которым требуется стационарная помощь, можно будет перевезти в оборудованный госпиталь.
«Для ВТБ поддержка таких проектов — стратегически значимое направление работы для сохранения уникального природного наследия Краснодарского края и Черного моря», — отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент Сергей Кадакин.
Создание первого в России полноценного стационара стало особенно важным после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. В марте 2025 года банк направил 25 млн рублей на устранение последствий экологической катастрофы.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить второй муниципальный приют для животных.