В Анапе отремонтируют очистные сооружения в долине реки Сукко

Глава Анапы Юрий Поляков заявил, что необходимо решить проблему водоотведения в селе Сукко, где очистным сооружениям Минобороны требуется реконструкция

Вице-мэр Анжелика Бузунова рассказала, что очистные сооружения канализации в долине реки Сукко ввели в эксплуатацию в 1987 году. В 1997 году к ним подключили сточные воды санаториев и гостиниц. В 2006 году провели реконструкцию. Мощность сооружений увеличили до 1,5 тыс. куб. метров в сутки. После этого ремонт и модернизацию сетей не проводили. Сейчас система канализации села Сукко находится на обслуживании Министерства обороны РФ. Бузунова уточнила, что специалисты ведомства не справляются с поступающими объемами. Состояние воды в реке Сукко и акватории Черного моря в этом районе контролирует Роспотребнадзор.

«Еще несколько лет назад ситуация была более благополучной. Сейчас Сукко — это динамично развивающаяся рекреационная зона, где идет интенсивное строительство. Очистные уже не справляются. Надо принимать срочные меры, иначе это будет проблема для всей долины», — сказал Поляков.

В мэрии отметили, что направляли письма в надзорные органы, военную прокуратуру, Росприроднадзор, а также собственнику сетей. В них власти муниципалитета просили не допустить аварийных ситуаций на сетях. Однако мер принято не было.

Заместитель военного прокурора ЮВО Андрей Долгих заявил, что гражданам предъявляют предписания с требованием устранить нарушения закона, в том числе иски о понуждении Министерства обороны.

Представители эксплуатирующей организации объяснили, что ситуация возникла из-за многочисленных несанкционированных врезок в систему канализации. Поляков отметил, что компания должна создать комиссию из своих сотрудников, которые будут определять места несанкционированных подключений и закрывать их.

Представители Минобороны должны обеспечить безаварийную работу очистных сооружений села Сукко в этом сезоне, подготовить обслуживающий персонал и необходимый запас материалов, а также не производить выдачу техусловий и не подключать к сетям новых абонентов.

В Северо-Кавказском территориальном управлении Минобороны заявили, что готовы передать комплекс сетей из федеральной в муниципальную собственность. Ожидается, что процесс передачи может занять от трех до шести месяцев.

До середины июля в администрацию передадут перечень абонентов, подключенных к централизованным сетям водоотведения. Специалистам муниципалитета обеспечат доступ к сетям, чтобы оценить масштаб реконструкции, сообщает пресс-служба администрации Анапы.