ФК «Урожай» одержал победу над «Волгарем»

Краснодарский «Урожай» провел выездной матч 19-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Волгарем»

Игра прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол встречи на 65-й минуте забил полузащитник желто-зеленых Олег Дмитриев.

Как сообщали Юга.ру, в феврале стало известно, что у «Урожая», созданного летом 2018 года вместо прекратившей существование «Кубани», скопилось 10 млн рублей долгов по зарплате.

Во время видеотрансляции матча «Урожай» — «СКА Ростов-на-Дону» каждые 10 минут появлялось текстовое сообщение о том, что сотрудники краснодарского клуба не получают зарплату. К 22 марта игрокам и персоналу клуба выплатили долги за два месяца.