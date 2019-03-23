ФК «Урожай» одержал победу над «Волгарем»

Краснодарский край, Вся Россия

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Краснодарский «Урожай» провел выездной матч 19-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Волгарем»

Игра прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол встречи на 65-й минуте забил полузащитник желто-зеленых Олег Дмитриев.

Следующий матч краснодарская команда проведет 30 марта на стадионе «Кубань». Соперником станет «Спартак-Нальчик».

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Как сообщали Юга.ру, в феврале стало известно, что у «Урожая», созданного летом 2018 года вместо прекратившей существование «Кубани», скопилось 10 млн рублей долгов по зарплате.

Во время видеотрансляции матча «Урожай» — «СКА Ростов-на-Дону» каждые 10 минут появлялось текстовое сообщение о том, что сотрудники краснодарского клуба не получают зарплату. К 22 марта игрокам и персоналу клуба выплатили долги за два месяца.

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