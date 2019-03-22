Сотрудникам ФК «Урожай» выплатили долги по зарплате за два месяца
Судебные приставы 22 марта сообщили, что сотрудникам краснодарского футбольного клуба «Урожай» выплатили долги по зарплате
По данным УФССП по Краснодарскому краю, 67 сотрудникам «Урожая» задолжали более 3 млн рублей. Пристав-исполнитель вручила руководителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснила последствия уклонения от уплаты долга. Через несколько дней после этого клуб перечислил всю сумму.
Сергей Петров, который представился оператором-монтажером пресс-службы ФК «Урожай», рассказал порталу Юга.ру, что зарплату действительно перечислили в конце прошлой недели.
«Это была зарплата за декабрь и январь. Ее перечислили, но без компенсаций, которые по закону положены. За февраль ничего нет — ни аванса, ни зарплаты. И судя по всему, раньше середины апреля мы эту зарплату тоже не увидим», — сказал он.
Петров уточнил, что долг перед сотрудниками погасили на момент середины марта, потому что «не наступила дата, когда должна быть зарплата за февраль».
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Как сообщали Юга.ру, 15 марта во время видеотрансляции игры «Урожая» с ростовским СКА каждые 10 минут появлялось текстовое сообщение о том, что сотрудники краснодарского клуба не получают зарплату. Гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко заявил, что клуб выплатил долги перед игроками.
Ранее, в феврале прокуратура требовала, чтобы «Урожай» погасил долги по зарплате почти в 10 млн рублей.
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