Суд в Ростове признал украинца Павла Гриба виновным в подстрекательстве школьницы к теракту в Сочи
Суд в Ростове-на-Дону 22 марта вынес приговор украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму
Гражданин Украины Павел Гриб стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму. По версии обвинения, молодой человек в 2017 году пытался уговорить старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере.
В Северо-Кавказском окружном военном суде 22 марта проходило заседание по делу Гриба. Подсудимый заявил, что не считает себя виновным, а его адвокат просил суд оправдать Гриба. В то же время прокурор просил назначить ему шесть лет колонии, сообщило РИА «Новости».
Суд согласился с обвинением и приговорил молодого человека по ч. 1 ст. 205.1 (Содействие в террористической деятельности) к шести годам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
После оглашения приговора Гриб объявил голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают украинских врачей и не оказывают помощь, пишет «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, 19-летний Павел Гриб с 27 марта по 15 мая 2017 года через интернет уговаривал старшеклассницу из Сочи активировать самодельную бомбу на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть Россию.
В августе 2017 года молодой человек пропал на территории Беларуси. Его отец, бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины, заявил, что юношу похитили спецслужбы РФ. Позднее парня нашли в Краснодаре в СИЗО ФСБ. Вскоре ему предъявили обвинение.
Следствие заявляло, что Гриб является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО (организация запрещена в России решением Верховного суда). Свою вину в содеянном молодой человек не признал.
Суд начался 23 июля 2018 года, однако в августе дело вернули в прокуратуру Краснодарского края из-за процессуальной ошибки — украинцу вменили статью в редакции закона, не действовавшего на момент совершения преступления. В ноябре суд приступил к повторному слушанию.
Позже стало известно, что Интерпол объявил в розыск 20-летнего украинца Степана Капиноса. Он якобы состоит в той же запрещенной организации и инструктировал Гриба при подготовке теракта.
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