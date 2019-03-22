Суд в Ростове признал украинца Павла Гриба виновным в подстрекательстве школьницы к теракту в Сочи

Суд в Ростове-на-Дону 22 марта вынес приговор украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму

Гражданин Украины Павел Гриб стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму. По версии обвинения, молодой человек в 2017 году пытался уговорить старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере.

В Северо-Кавказском окружном военном суде 22 марта проходило заседание по делу Гриба. Подсудимый заявил, что не считает себя виновным, а его адвокат просил суд оправдать Гриба. В то же время прокурор просил назначить ему шесть лет колонии, сообщило РИА «Новости».

Суд согласился с обвинением и приговорил молодого человека по ч. 1 ст. 205.1 (Содействие в террористической деятельности) к шести годам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

После оглашения приговора Гриб объявил голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают украинских врачей и не оказывают помощь, пишет «Интерфакс».