Суд в Ростове повторно приступает к рассмотрению дела украинца Павла Гриба

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вернулся к рассмотрению дела украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму

Судебное заседание назначено на 15 ноября. Оно пройдет в открытом режиме, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, 19-летний Павел Гриб в августе 2017 года пропал на территории Республики Беларусь. Его отец — бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб — заявил о том, что юношу похитили спецслужбы РФ. Позднее Павел обнаружился в Краснодаре в СИЗО ФСБ. Вскоре ему предъявили обвинение.

Его обвинили в том, что он убеждал 17-летнюю школьницу из Сочи, с которой общался в соцсетях, устроить на выпускном теракт. Следствие заявляло, что Гриб является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО (организация запрещена в России решением Верховного суда). Свою вину в содеянном Гриб не признал.

Судебные слушания начались 23 июля, однако в августе суд вернул дело в прокуратуру Краснодарского края из-за процессуальной ошибки — украинцу вменили статью в редакции закона, не действовавшего на момент совершения преступления. Недочеты устранили и в конце октября дело вернули в суд.