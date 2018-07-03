Украинца Павла Гриба будут судить за склонение школьницы из Сочи устроить теракт на выпускном

В Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону направлено уголовное дело гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму

Гриб обвиняется по ч.1 ст. 205.1 (Содействие в террористической деятельности). Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме, передает «Интерфакс».

Согласно материалам дела, с марта по май 2017 года Гриб, находясь на Украине, переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Он убеждал 17-летнюю девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на ее выпускном вечере в школе № 26. После теракта обвиняемый рекомендовал школьнице покинуть территорию РФ.

Как сообщали Юга.ру, 19-летний Павел Гриб в августе 2017 года пропал на территории Республики Беларусь. Позднее юношу нашли в Краснодаре в СИЗО ФСБ. Вскоре ему предъявили обвинение.

Следствие заявляло, что Гриб является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО (организация запрещена в России решением Верховного суда).

3 июля суд продлил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря. Его врач и адвокат ранее просили выпустить Гриба из-под ареста из-за состояния его здоровья (по их словам, у молодого человека портальная гипертензия с угрозой кровотечения, ему нужны лекарства, диета и режим), но им отказали.