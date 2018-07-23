Украинец Павел Гриб во время суда не признал вину в содействии терроризму
В Северо-Кавказском окружном военном суде 23 июля прошло заседание по делу гражданина Украины Павла Гриба, который убеждал школьницу взорвать бомбу на выпускном в Сочи
Подсудимый не признал свою вину.
«Полностью не согласен с предъявленным обвинением, поскольку во время ведения следствия были допущены критические ошибки», — цитирует обвиняемого РИА «Новости».
Суд приступил к слушанию дела 17 июля. Гриб тогда заявил, что его задержали 24 августа 2017 года в Гомеле. По материалам дела он был задержан в Воронежской области.
Ранее его врач и адвокат просили выпустить Гриба из-под ареста из-за состояния его здоровья. По их словам, у молодого человека портальная гипертензия с угрозой кровотечения, ему нужны лекарства, диета и режим. Однако им отказали.
Ростовский омбудсмен заявил РИА «Новости», что не нашел нарушений прав украинского гражданина в следственном изоляторе. При поступлении в СИЗО его осмотрел медработник. Телесных повреждений, которые бы указывали на применение к Грибу насилия во время этапирования, не выявили.
Как сообщали Юга.ру, 19-летний Павел Гриб в августе 2017 года пропал на территории Республики Беларусь. Позднее юношу нашли в Краснодаре в СИЗО ФСБ. Вскоре ему предъявили обвинение.
Следствие заявляло, что Гриб является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО (организация запрещена в России решением Верховного суда).
3 июля суд продлил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря. Уголовное дело в отношении украинца направили в суд для рассмотрения по существу.
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