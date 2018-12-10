Интерпол объявил в розыск 20-летнего подозреваемого в подготовке теракта в Сочи

По запросу России Интерпол объявил в розыск жителя Украины, которого подозревают в подстрекательстве к совершению теракта

По данным сайта Интерпола, разыскивается уроженец Ялты 20-летний Степан Капинос. По данным ТАСС, юноша состоит в запрещенной в России организации УНА-УНСО. Капинос якобы инструктировал задержанного гражданина Украины Павла Гриба, который, по версии следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года через интернет уговаривал старшеклассницу из Сочи активировать самодельную бомбу на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть территорию России.

Как сообщали Юга.ру, свою вину в содеянном Гриб не признал. Юноша в августе 2017 года пропал на территории Республики Беларусь. Его отец утверждал, что юношу похитили спецслужбы РФ. Позднее Павла обнаружили в Краснодаре в СИЗО ФСБ.