В Краснодаре впервые покажут аниме студии Ghibli о вреде экологии и войне людей и енотовидных собак

В краснодарском кинотеатре пройдет спецпоказ аниме «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй». После просмотра картину обсудят с экспертом (12+)

Лента рассказывает о современной Японии, где владения людей расширяются, а леса все больше вырубаются и застраиваются, лишая народ тануки — енотовидных собак-оборотней — мест обитания. Чтобы сохранить свои дома, тануки начинают войну и практикуют магию, с помощью которой могут даже превращаться в людей.

«Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй» — аниме, созданное в 1994 году режиссером, лучшим другом Хаяо Миядзаки и вторым основателем студии Ghibli Исао Такахатой.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 16 мая специальный показ аниме студии Ghibli «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй». Ленту впервые покажут на большом экране в России.

Мультфильм имеет исторический контекст: в 1950-х годах началось активное развитие японских городов Токио и Иокогамы. Территорию, известную как холмы Тама, выбрали для уничтожения и застройки. В 1965 году был создан проект «Новый город Тама».

После просмотра картину обсудят с создателем телеграм-канала «Аниматик» и исследователем анимации Владом Балабановым.

«Это один из самых колоритных мультфильмов студии Ghibli, плотно связанный с японской мифологией, поэтому на обсуждении углубимся в бестиарий японских духов и екаев. И сатире на занятых городских японцев, мусорящих на природе, тоже уделим внимание», — отметил эксперт.

Показ состоится 16 мая в 16:00 в кинотеатре «Монитор» в ТРЦ «Красная площадь» на улице Дзержинского, 100. Стоимость билета — от 600 рублей.