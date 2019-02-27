Бастрыкин поручил проверить командование военчасти, где погиб солдат из Краснодарского края
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 27 февраля поручил подчиненным проверить все возможные версии гибели солдата-срочника из Краснодарского края Степана Цымбала
Бастрыкин поручил исследовать роль командования части в гибели юноши и выяснить, какие у погибшего были отношения с сослуживцами.
Также дополнительно назначили дактилоскопическую, комплексную судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Как писали Юга.ру, тело 19-летнего Степана Цымбала обнаружили 10 февраля в одной из воинских частей Воронежской области. Там сообщили, что юноша умер от сердечной недостаточности, но отчим Цымбала заявил, что его пасынок не жаловался на здоровье.
Когда тело Цымбала привезли родственникам, те увидели, что лицо юноши в кровоподтеках, перемотано и залито каким-то клеем, а у виска гематома. После этого возбудили уголовное дело об убийстве. Следственный комитет сообщил, что Цымбала нашли с пакетом на голове и связанными руками.
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