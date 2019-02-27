Бастрыкин поручил проверить командование военчасти, где погиб солдат из Краснодарского края

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 27 февраля поручил подчиненным проверить все возможные версии гибели солдата-срочника из Краснодарского края Степана Цымбала

Бастрыкин поручил исследовать роль командования части в гибели юноши и выяснить, какие у погибшего были отношения с сослуживцами. Также дополнительно назначили дактилоскопическую, комплексную судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писали Юга.ру, тело 19-летнего Степана Цымбала обнаружили 10 февраля в одной из воинских частей Воронежской области. Там сообщили, что юноша умер от сердечной недостаточности, но отчим Цымбала заявил, что его пасынок не жаловался на здоровье.