Солдата-срочника из Краснодарского края нашли мертвым на полигоне под Воронежем — СМИ

В одной из воинских частей в Богучаре Воронежской области обнаружили тело 19-летнего солдата-срочника, призванного служить из Краснодарского края

Об этом сообщает издание «Мое! Online». По информации издания, родным молодого человека сообщили о его гибели 11 февраля. Представитель части сказал им, что у парня остановилось сердце. Однако из документов части следует, что смерть была насильственной.

По словам отчима парня, тело его доставили домой 13 февраля.

«Один из сопровождавших сказал, что все произошло на полигоне, куда ребят вывезли на учения. По его словам, вечером 10 февраля все отправились на ужин, а Степан отказался — мол, не пойду, останусь в палатке. А потом нашли его тело — в другой палатке, для умывания», — рассказал мужчина.

При это он отметил, что у сына были разбиты губы, на виске был след, похожий на травму. Верхняя часть лица, по его словам, была заклеена специальным скотчем после вскрытия.

В распоряжении издания оказалось уведомление о гибели военнослужащего за подписью командира войсковой части. Там говорится, что 10 февраля в 19:20 на полигоне «Погоново» «в палатке для умывания обнаружен военнослужащий с признаками насильственной смерти» и что «по данному факту проводится расследование». Уведомление направлено в военную прокуратуру, в военный следственный отдел СК РФ, в военную комендатуру и в военный комиссариат в Краснодарском крае, откуда 4,5 месяца назад был призван молодой человек.

Семья солдата намерена подать заявление в военную прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего.