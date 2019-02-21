Командир военчасти извинился перед родителями погибшего под Воронежем солдата с Кубани

Краснодарский край

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Командир военной части в Богучарах, в которой в феврале погиб кубанский солдат-срочник Степан Цымбал, извинился перед его родителями

Письмо с извинениями пришло родителям погибшего солдата от командира войсковой части 91711 подполковника И. Николаева. В документе военный извиняется за гибель парня и напоминает о том, что по факту его смерти возбудили уголовное дело.

«В повседневной деятельности ваш сын руководствовался исключительно интересами службы, проявляя разумную инициативу и решительность при выполнении полученных задач, являясь примером для своих друзей и товарищей», — говорится в письме.

Командир выразил соболезнование семье погибшего от имени министра обороны России. Также в документе сказано, что родители могут получить деньги за гибель сына по социальному и страховому обеспечению.

Как сообщали Юга.ру, в одной из воинских частей Воронежской области 10 февраля обнаружили тело 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала, призванного служить из Краснодарского края.

В военчасти заявили, что Цымбал умер от остановки сердца, и отказались комментировать порталу Юга.ру произошедшее. Отчим погибшего рассказал подробности смерти молодого человека. Также стало известно, что в этой военной части в 2015 и 2016 годах погибли пять солдат.

Следственный комитет 19 февраля возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В ведомстве уточнили, что молодого человека нашли с пакетом на голове и связанными руками.

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