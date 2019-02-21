Командир военчасти извинился перед родителями погибшего под Воронежем солдата с Кубани

Командир военной части в Богучарах, в которой в феврале погиб кубанский солдат-срочник Степан Цымбал, извинился перед его родителями

Письмо с извинениями пришло родителям погибшего солдата от командира войсковой части 91711 подполковника И. Николаева. В документе военный извиняется за гибель парня и напоминает о том, что по факту его смерти возбудили уголовное дело.

«В повседневной деятельности ваш сын руководствовался исключительно интересами службы, проявляя разумную инициативу и решительность при выполнении полученных задач, являясь примером для своих друзей и товарищей», — говорится в письме.

Командир выразил соболезнование семье погибшего от имени министра обороны России. Также в документе сказано, что родители могут получить деньги за гибель сына по социальному и страховому обеспечению.