СК: Погибшего под Воронежем солдата из Краснодарского края нашли с пакетом на голове и связанными руками
Следственный комитет рассказал, в каком виде нашли солдата-срочника из Кореновского района Краснодарского края, погибшего 10 февраля в военчасти Воронежской области
В распоряжении портала Юга.ру появилось постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, которое вынес следователь-криминалист военного следственного отдела по Воронежскому гарнизону майор юстиции Соловьев.
По итогам проверки ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
В постановлении говорится, что рядовой Степан Цымбал был призван на службу 16 октября 2018 года. Он находился в должности водителя. С конца ноября молодой человек готовил еду для военной части 91711 в наземно-авиационном полигоне «Погоново».
Кроме того, в документе подробно описана поза солдата, когда его нашел сослуживец.
«На полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанным по шее скотчем, обнаружен рядовой Цымбал С.А., без признаков жизни», — сказано в постановлении.
Как сообщали Юга.ру, в одной из воинских частей Воронежской области 10 февраля обнаружили тело 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала, призванного служить из Краснодарского края. Отчим погибшего рассказал подробности о смерти молодого человека.
Позже стало известно, что в этой военной части под Богучаром в 2015 и 2016 годах погибли пять солдат.
Комментарий председателя Общества слепых и много фотографий
«Магнит» показал новый логотип
На сайте и в соцсетях сети появились новые логотипы магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.