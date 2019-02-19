СК: Погибшего под Воронежем солдата из Краснодарского края нашли с пакетом на голове и связанными руками

Следственный комитет рассказал, в каком виде нашли солдата-срочника из Кореновского района Краснодарского края, погибшего 10 февраля в военчасти Воронежской области

В распоряжении портала Юга.ру появилось постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, которое вынес следователь-криминалист военного следственного отдела по Воронежскому гарнизону майор юстиции Соловьев.

По итогам проверки ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В постановлении говорится, что рядовой Степан Цымбал был призван на службу 16 октября 2018 года. Он находился в должности водителя. С конца ноября молодой человек готовил еду для военной части 91711 в наземно-авиационном полигоне «Погоново».

Кроме того, в документе подробно описана поза солдата, когда его нашел сослуживец.