В историческом центре Краснодара «отреставрировали» старое здание с помощью вентилируемого фасада

Краснодарский край

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В Краснодаре на пересечении улиц Гоголя и Рашпилевской на старом здании сделали вентилируемый фасад

Как сообщали Юга.ру, в январе блогер Илья Варламов обратил внимание на плохие примеры реставрации зданий в центре Краснодара. Он привел в пример фотографии здания на Рашпилевской, 54. На кадрах «до» и «после» одноэтажный старый дом во время ремонта превратили «в омерзительный бетонный барак». 

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В феврале на здании сделали вентилируемый фасад.

Кандидат исторических наук, эксперт государственной историко-культурной экспертизы Виталий Бондарь рассказал порталу Юга.ру, что этот дом не имеет статуса объекта культурного наследия.

«Разрешения на работы не требовались. Ремонт провели до 1 марта — до вступления в силу закона об охране и границах территории исторического поселения. После этой даты здание получило статус градоформирующего [здания, формирующие историческую застройку и объединенные масштабом, объемом, структурой, стилем, цветовым решением и декоративными элементами — Юга.ру]», — пояснил историк.

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Ранее Бондарь в интервью порталу Юга.ру рассказал, что нынешний Краснодар напоминает Западную Африку.

«Историческое поселение же составляют памятники плюс фоновая застройка, состоящая из исторически ценных градоформирующих объектов. Это те самые подлинные здания, которые формируют историческую среду», — сказал тогда краевед.

В администрации Краснодарского края 15 марта обсудили реконструкцию центральной части города. В историческое поселение включили 113 кварталов застройки в центральной части города, четыре зеленые зоны, две площади, Всесвятское кладбище — всего 417 га.

Архитектура Исторический центр Краснодар
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